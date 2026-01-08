Karahan, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini ifade ederken, kira enflasyonundaki düşüşün devam edeceğini, özel okul ücretlerine yönelik düzenlemelerin ise eğitimde dezenflasyona katkı sağlayacağını vurguladı.

Karahan ayrıca, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini, bu duruşun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini söyledi. Dış ticaret tarafında ise ihracat artarken ithalatın gerilediğine dikkat çekildi.

Küresel Gelişmeler: Venezuela Petrolü ve ABD Verileri

ABD, Venezuela petrolünün satışına yönelik yaptırımları seçici biçimde geri çekme kararı aldı.

Öte yandan ABD’de açıklanan ADP Tarım Dışı İstihdam verilerine göre Aralık ayında özel sektör istihdamı 41 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 50 bin artış yönündeydi. İstihdam artışına en büyük katkıyı eğitim, sağlık, eğlence ve konaklama sektörleri verdi.

Takvim Yoğun: Kritik Veri ve Raporlar Geliyor

Bugün Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı ve ÜFE verileri açıklanacak

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ticaret dengesi izlenecek

TCMB faiz kararı : 22 Ocak

Moody’s ve Fitch Türkiye raporları : 23 Ocak

Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası: 16 Şubat

BES Düzenlemesi: Kamu Maliyesine Destek, Tasarrufa Baskı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısının %30’dan %20’ye düşürülmesi, bütçe üzerindeki uzun vadeli yükü azaltarak kamu maliyesini rahatlatabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ancak piyasa cephesinde bu düzenlemenin, BES’in cazibesini azaltabileceği, bireysel tasarruf artış hızını yavaşlatabileceği ve emeklilik ile hayat sigortası şirketlerinin büyüme dinamiklerini zayıflatabileceği ifade ediliyor. Buna karşın bankaların geleneksel tasarruf ürünlerine yönelimin artması, bankacılık sektörü açısından olumlu görülebilir.

Borsa İstanbul: Yatay Açılış Beklentisi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin güne yatay başlaması bekleniyor. Endeks 12.029 puan seviyesinde kapanırken, bankacılık endeksi gün içinde zayıf bir performans sergiledi.

VİOP 30 Endeks kontratında da yatay açılış öngörülürken, kısa vadede 14.000 seviyesi önemli direnç, 13.200 – 13.400 bandı ise kritik destek olarak izleniyor.

Şirket Haberleri ve Halka Arz Gündemi

ZGYO ve FRMPL halka arzında talep toplama bugün ve yarın

AKBNK, YKBNK, ISCTR yurt dışı borçlanma hamleleriyle öne çıktı

SASA , yurt dışında paya dönüştürülebilir tahvil ihracına başladı

PRKAB , TEİAŞ ihalesinde 934 milyon TL’lik sözleşme imzaladı

SNGYO, 2025’te 6,2 milyar TL’lik satış gerçekleştirdi Formül Plastik halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 7-8-9 Ocak İçeriği Görüntüle

Günün Öne Çıkan Verileri