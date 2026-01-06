Dow Jones Rekor Kırdı, Petrol Şirketleri Öne Çıktı

ABD’de başlıca petrol şirketlerinin hisseleri, hafta sonu Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalandığı baskının ardından yükselişe geçti. Bu gelişme, enerji arzına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşırken, Dow Jones Sanayi Endeksi (DJI) tarihi seviyelere ulaştı.

Ham petrol fiyatları, dün varil başına yaklaşık 1 dolar yükselmesinin ardından bugün bir miktar gerilese de, piyasalarda Venezuela’daki gelişmeler yakından izleniyor. Ülke, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip olması nedeniyle küresel enerji piyasaları açısından kritik önem taşıyor.

Trump’tan Petrol Şirketleriyle Venezuela Görüşmesi

Reuters’ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da petrol üretiminin desteklenmesi konusunu görüşmek üzere bu hafta ABD’li büyük petrol şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelmeyi planlıyor.

Bu gelişmelere rağmen, küresel piyasalarda genel risk iştahında belirgin bir değişim gözlenmedi. Borsalar yükseliş eğilimini sürdürürken, döviz piyasalarında ise yatırımcılar makroekonomik verilere odaklanmış durumda.

Gözler ABD Tarım Dışı İstihdam Verisinde

ABD’de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına yönelik beklentiler açısından kritik önem taşıyor.

LSEG vadeli işlem verilerine göre, piyasa katılımcıları Fed’in 2026 yılı içinde iki faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor.

Asya-Pasifik Borsalarında Rekorlar

Japonya hariç Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, %0,4 artışla tarihi zirveyi gördükten sonra son olarak %0,74 yükseldi.

Japonya’da Topix endeksi, %1,3 artışla tarihi zirvesine ulaştı.

Hong Kong Hang Seng endeksi %0,7 yükselirken,

Çin CSI300 endeksi %1,15 artış kaydetti.

Güney Kore KOSPI endeksi %0,35 yükseldi.

Avustralya borsası ise %0,36 düşüşle negatif ayrıştı.

Bakır Fiyatları Arz Endişeleriyle Zirvede

Öte yandan, Şili’deki bir madende yaşanan grev sonrası arz endişelerinin artmasıyla bakır fiyatları küresel piyasalarda sert yükseldi.

Londra Metal Borsası (LME) ve

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası bakır kontratları tarihi zirveleri gördü.

ABD Comex bakır fiyatları da dün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.