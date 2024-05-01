ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'deki otelinin önünde İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlayacak bir anlaşma sağlanması için toplanan protestocularla bir araya geldi. Blinken, "Sevdiklerinizi evlerine getirmek, yapmaya çalıştığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve erkek, kadın, asker, sivil, genç, yaşlı herkes evine dönene kadar dinlenmeyeceğiz. Şu anda masada çok güçlü bir teklif var. Hamas'ın evet demesi gerekiyor. Siz sevdiklerinize kavuşuncaya kadar dinlenmeyeceğiz, durmayacağız. Bu yüzden lütfen güçlü kalın, inancınızı koruyun. Bunu başarıncaya kadar her gün yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

