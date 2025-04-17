Yaklaşık 2,7 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulan vadi; Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB), teknoloji geliştirme bölgesi, AR-GE merkezleri, test laboratuvarları, patent ofisleri, lise ve meslek yüksekokulu gibi unsurlarıyla dünyanın en kapsamlı biyoteknoloji ekosistemlerinden biri olmayı hedefliyor.

Türkiye, Küresel Biyoteknoloji Sahnesine Çıkıyor

Basın toplantısında konuşan BİYOSAD ve Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yürütüldüğünü belirterek, “Amacımız, Türkiye'yi küresel biyoteknoloji arenasında lider ülkelerden biri yapmak.” dedi.

Varlıbaş, Biyoteknoloji Vadisi’nin Avrupa ve Asya’nın en büyük biyoteknoloji kümelenmesi olarak faaliyet göstermeye hazırlandığını vurguladı. “Vadi, sanayi ve akademi iş birliklerini teşvik ederek yenilikçi çözümler geliştirecek ve ileri düzey AR-GE çalışmalarına ev sahipliği yapacak.” ifadelerini kullandı.

Biyoteknoloji: Yeni Stratejik Alan

Biyoteknolojinin dünya genelinde savunma sanayi kadar stratejik bir alan haline geldiğine dikkat çeken Varlıbaş, Kovid-19 pandemisi döneminde bu alanın ne kadar hayati olduğunun anlaşıldığını belirtti.

“Biyoteknolojiyi bilen, yöneten ve pazarlayan bir ekosistem kurmadan bu alanda güçlü olunamaz. Türkiye’nin ekonomideki 20. sıraya rağmen biyoteknolojide 48. sırada olması, bu alandaki açığı net bir şekilde ortaya koyuyor. Biyoteknoloji Vadisi ile bu tabloyu değiştirmek istiyoruz.” dedi.

160 Firma, 20 Bin İstihdam, 15 Milyar Dolarlık İhracat

Vadinin önemli bir ayağını oluşturan BİOSB içerisinde 160 biyoteknoloji firması faaliyet gösterecek. 20 bin nitelikli istihdamın sağlanması ve her yıl 15 milyar dolarlık ihracat yapılması hedefleniyor.

Varlıbaş, projenin yalnızca üretimi desteklemekle kalmayıp, ithal ikame ürünlerin geliştirilmesiyle Türkiye’nin dışa bağımlılığını da azaltacağını belirtti.

BİYOSAD ve Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Ekovitrin Yayın koordinatörü Ali Karabaş'a projenin detaylarını anlattı.

Eğitimden Sağlığa Geniş Kapsam

Biyoteknoloji Vadisi'nde inşa edilecek lise ve meslek yüksekokulu ile sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda, Türkiye’nin seçkin üniversiteleri ve araştırma merkezleriyle kurulacak iş birlikleri sayesinde bilimsel çalışmalar da desteklenecek.

Varlıbaş, “Bu vadi, yalnızca üretim değil, aynı zamanda daha ekonomik, hızlı ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişim için de bir zemin oluşturacak.” dedi.

Girişimcilere Büyük Fırsatlar

Vadi, büyük sanayi kuruluşlarıyla start-up’ları bir araya getirerek güçlü bir girişimcilik ekosistemi oluşturacak.

Varlıbaş, AR-GE merkezleri, teknoloji transfer ofisleri ve kuluçka merkezleri sayesinde genç girişimlerin destekleneceğini ve bu girişimlerin uluslararası pazarlara açılmaları için fırsatlar yaratılacağını söyledi.

Biyoteknoloji Vadisi projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle Güney Kore, Boston ve Tayvan gibi dünya biyoteknoloji merkezlerinde önemli temaslar da kuruldu.