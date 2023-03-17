Depremzede çocuklara tiyatro etkinliği

Bingöl Belediyesi, kentte misafir edilen depremzede ailelerin çocukları için Kahraman Doğa adlı tiyatro oyununu sergiledi.

Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Perde Açılsın Projesi çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Bingöl’de KYK yurtlarında misafir edilen depremzede çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi. Bingöl Sanat Tiyatrosu oyuncularınca sergilenen Kahraman Doğa adlı müzikli danslı çocuk oyunları miniklerin yüzünü güldürdü. Çocukların büyük beğenisini kazanan oyun, ailelere de büyük keyif verdi.

Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Perde Açılsın Projesi çerçevesinde köy okullarında tiyatro etkinliklerinin devam edeceği belirtildi. Merkeze bağlı 60 köy okulunda 4 bin öğrencinin tiyatro ile buluşturulması hedeflendiği belirtilen açıklamada, ’’Birçok köy okulunda tiyatro etkinlikleri düzenlendi. Hava koşulları ve deprem afeti nedeniyle ara verilen etkinlikler, planlı bir şekilde sürdürülmeye devam edecektir. Merkezdeki köy okullarımızda minik dostlarımızı tiyatro ile buluşturmaya devam edeceğiz” denildi.