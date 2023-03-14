BİŞHAK Başkanı Baysal: "HDP’nin hazine yardımına konulan blokenin kaldırılmasını kınıyoruz"

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Baysal, “PKK’nın siyasi kanadı olan HDP’nin hazine yardımına konulan blokenin kaldırılmasını manidar buluyor ve esefle kınıyoruz” dedi.

BİŞHAK Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Baysal, HDP’nin hazine yardımına konulan blokesinin kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu durumu kınadıklarını aktaran Baysal, “Cennet vatanımızın birlik ve bütünlüğü için hayatını vererek ebediyete irtihal etmiş şehitlerimiz ve uzuvlarını kutsal vatan toprağının bölünmemesi için feda eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bizler her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu aziz ve mübarek vatanımızın ve milletimizin birlik ve beraberliği için yüreği çarpan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak Anayasa Mahkemesi, PKK/KCK’nın siyasi temsilcisi olan HDP’nin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyeti Başsavcılığınca Anayasa Mahkemesinde dava açılmışken, AYM’nin apar topar toplanarak PKK’nın siyasi kanadı olan HDP’nin hazine yardımına konulan blokenin kaldırılmasını manidar buluyor ve esefle kınıyoruz. HDP’ye yapılacak hazine yardımıyla PKK/KCK’ya finansman sağlanacağı endişesi içerisindeyiz. Hakkında kapatma davası olan ve yargılaması devam eden bir partiye hazine yardımının yapılmasını doğru bulmuyor ve esefle kınıyoruz. Şehitlerimizin ve ahirette irtihal eden gazilerimizin ruhlarının huzur bulması ve kemiklerinin sızlamaması ve hayata olan gazilerimizin de huzur içinde hayatlarını sürdürmeleri için AYM tarafından alınan bu kararı yok hükmünde sayıyor ve düzeltmesini istiyoruz” diye konuştu.