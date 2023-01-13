BİNTSO Başkanı Çintay, DTB heyeti ile bir araya geldi

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil’i ziyaret edip, Bingöl balı hediye etti.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, BİNTSO Meclis Üyesi Ramazan Çakan ile Genel sekreter Yunus Emre Katrancı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ile DTB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerini ziyaret etti.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil tarafından ağırlanan BİNTSO heyeti, yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DTB Başkanı Engin Yeşil, Çintay’a bölgede yetişen tescilli tohum ürünlerinden oluşan plaket taktim ederken, BİNTSO Başkanı Kadir Çintay ise DTB Başkanı Yeşil’e Bingöl balı hediye etti.