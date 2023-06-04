BİNTSO Arama ve Kurtarma Ekibine eğitim verildi

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Arama ve Kurtarma Ekibine, AFAD tarafından eğitim verildi.

BİNTSO Arama ve Kurtarma Ekibine Ağaçeli Köyü Gülbahar Barajı’nda AFAD tarafından ’Hafif Arama ve Kurtarma’ eğitimini verildi. Pratik olarak verilen eğitimler ardından teoriğe döküldü. Eğitimlerin süreceği bildirildi.

Eğitimler hakkında bilgi veren BİNTSO Meclis Başkan Vekili Ferhat Baynal, ”Eğitim, afet durumlarında hızlı müdahale ve kurtarma faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. BİNTSO Arama ve Kurtarma Ekibimiz, bugün burada AFAD tarafından sunulan eğitimde, deprem, sel, heyelan gibi acil durum senaryolarında arama ve kurtarma operasyonlarını yönetme becerilerini geliştirme yönünde bilgiler aldı. Ekip üyelerimiz, yaralı kurtarma, enkaz altında kalan kişilerin aranması ve çıkarılması, temel ilk yardım uygulamaları gibi konularda eğitim aldı. Eğitimimizde, ekip üyelerine acil durumlarda doğru iletişim, takım çalışması, güvenliğin sağlanması ve etkili koordinasyonun önemi vurgulandı. Ayrıca, AFAD tarafından kullanılan ekipmanların kullanımı ve teknik bilgi aktarıldı. BİNTSO Arama ve Kurtarma ekibimiz, bu eğitim sayesinde afetlerde daha etkili ve hızlı bir şekilde müdahale edebilme yeteneklerini artırmayı hedeflemektedir. Bingöl ve çevresinde olası afet durumlarında toplumun güvenliğini sağlamak ve hızlı bir şekilde yardım edebilmek için sürekli olarak eğitimler düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.