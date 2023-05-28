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Bingöl’de oy kullanımı sona erdi
ÜLKE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ BİNGÖL’DE DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİN İKİNCİ TURU İÇİN OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT 17.00 İTİBARİYLE SONA ERDİ.
BİNGÖL 28.05.2023, 17:39
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için oy kullanma işlemi sabah saat 08.00 ile başlamıştı. Sandık başına giden vatandaşlar için oy kullanım işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanımı işleminin sona ermesinin ardından okullardaki sandıklarda oy sayımı başladı.
Sayımların ardından sandıklar ve pusulalar, seçim kuruluna gönderilecek.