Bingöl’de orman yangınlarıyla mücadele eğitimi

Bingöl’de Orman İşletme İl Müdürlüğü, personeline orman yangınlarıyla mücadele ve işbaşı eğitimi verildi.

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, personeline 2023 yılı yangınlarla mücadele ve işbaşı eğitimi ile orman yangınlarında iş güvenliği eğitimi verdi. 2023 yılı eğitiminde açıklamalarda bulunan Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, “Yangın sezonuna hazırlanmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızdan talebimiz ormanlık alanlarda piknik ateşi yakmamaları, anız yakmaktan kaçınmaları, yolculuk esnasında sigara izmaritlerini yol kenarına atmayıp orman yangın riski oluşturacak benzer konularda daha dikkatli ve hassas davranmaları ve herhangi orman yangını ve orman içerisinde çıkan duman gördüklerinde hiç zaman kaybetmeden ücretsiz olan 112 veya 177 yangın ihbar hattını aramalarıdır” dedi.