Bingöl’de öğrenciler siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirildi
BİNGÖL’DE JANDARMA PERSONELLERİ, KÖYLERDE EĞİTİM GÖREN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ.
BİNGÖL 04.06.2023, 10:31
Bingöl’de jandarma ekipleri, köylerde eğitim gören ortaokul öğrencilerini siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirdi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nın öğrencileri bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi personelleri, merkez ilçe Çavuşlar Köyü Yeni Yerleşim Ortaokulu ile Genç ilçesinde bulunan İMKB Yayla Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrencilere ’Siber Farkındalık, Siber Zorbalık, Güvenli İnternet Kullanımı, Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar’ hakkında bilgilendirme yaptı.
Öğrencilere yönelik eğitimlere devam edileceği bildirildi.