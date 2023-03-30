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Bingöl’de köy okullarına kitap seti hediye edildi
BİNGÖL’ÜN ADAKLI İLÇESİ KAYMAKAMLIĞI, İLÇEDEKİ KÖY OKULLARINA “100 TEMEL ESER” KİTAP SETİ HEDİYE EDİLDİĞİNİ DUYURDU.
BİNGÖL 30.03.2023, 11:02
Bingöl’ün Adaklı ilçesi Kaymakamlığı, ilçedeki köy okullarına kitap seti hediye etti.
Adaklı Kaymakamlığı, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası çerçevesinde, ilçeye bağlı tüm köy okullarına kitap seti hediye etti. Okullara ’100 temel eser’ kitap setinin hediye edilmesine değinen ilçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, amaçlarının öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak olduğunu belirtti.
Eğitim-öğretimin her zaman öncelik olduğunu vurgulayan Kaymakam Gürses, tüm öğrencilere başarılar diledi.