Bingöl’de kar kazayı beraberinde getirdi

Bingöl’de etkili olan kar yağını nedeniyle malzeme yüklü pikap kontrolden çıkarak yan yattı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl- Elazığ kara yolu Kuruca mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen malzeme yüklü pikap, kar nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, yan yatan pikabı düzeltmek için seferber oldu. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan bölge genelinde etkisini birkaç gün daha sürdürmesi beklenen kar yağışının ardından AFAD, sürücülerin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olması konusunda da uyardı.