Bingöl’de kamyonet devrildi: 2 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kanitaht Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi, hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.