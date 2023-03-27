Bingöl’de kadınlara KADES tanıtıldı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından vatandaşlara, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme yapılırken, kadınlara da KADES uygulaması tanıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, merkezdeki tekstil fabrikasında çalışan 160, Kiğı ilçesindeki fabrikada çalışan 365 olmak üzere toplamda 525 vatandaşa, ‘Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine’ dair bilgilendirme yaptı. Yine jandarma personeli, “Kadın Destek Uygulaması (KADES)” uygulamasını vatandaşlara tanıtarak, bilgilendirme sonrasında 390 kadının telefonuna KADES uygulamasını yükledi.