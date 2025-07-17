Siyah-beyazlı kulüp, daha önce sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a davet edilen Southampton forması giyen oyuncunun İstanbul’a gelişinin ertelendiğini hatırlatarak, son gelişmelere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.”

Beşiktaş’ın bu kararı, transfer sürecinde yaşanan gecikmeler ve oyuncunun taleplerine yanıt olarak alındı. Kulübün, sağ bek transferi için alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.