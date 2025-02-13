Müslümanlar, Berat Kandili'nde manevi bir arınma ve af dileme amacıyla özel ibadetler yapıyor, dualar okuyor ve Allah'a yöneliyorlar. Peki, bu mübarek geceyi nasıl değerlendiririz? İşte Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar...

Berat Kandili İbadetleri Nelerdir?

1. Oruç Tutmak: Berat gecesinin sabahını oruçlu geçirmek büyük sevap kazandırır. Bu eylem, hem yaklaşan Ramazan Ayı’na hazırlık niteliği taşır hem de bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek için güzel bir fırsattır.

2. Vakit Namazlarını Kılmak: Berat gecesinde ve gününde vakit namazlarını kaçırmamak gerekir. Namaz, her Müslümanın öncelikli görevi ve bu geceyi değerlendirmenin en doğru yoludur.

3. Nafile Namazları Kılmak: Bu özel gecede, Hacet Namazı ve Tesbih Namazı kılmak, geceyi daha fazla bereketle geçirmek için önemli bir ibadettir.

4. Kur'an-ı Kerim Okumak veya Dinlemek: Berat Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak, gönülleri arındırır ve tövbe kapısının açılmasında büyük bir vesile olur.

5. Dini Sohbetler Yapmak: Peygamber Efendimiz’i anmak, Allah’ı anmak ve sohbetler yapmak, gecenin manevi feyzini artırır.

6. Tövbe ve İstiğfar Etmek: Berat gecesi, Allah’tan af dilemek için en mükemmel zaman dilimidir. Geçmişteki hatalarımızdan arınmak ve Allah’ın rahmetine sığınmak bu geceki en önemli ibadetlerdendir.

Berat Kandili’nde Okunacak Dualar ve Zikirler

Berat gecesinde, Allah’ın rahmetinin bolca yağdığı, müminlerin affedildiği bu özel gecede şu dualar okunabilir:

- Berat Kandili Duası: "Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz'da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi değiştirecek, beni salih kullarından olarak yazıver Allah'ım!"

- Peygamber Efendimiz'in Berat Kandili Duası: “Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim.”

- Zikirler:

"Lâ ilâhe illallah" (bin defa)

(bin defa) "Estağfirullah el-Azim" (bin defa)

(bin defa) "İhlas Suresi" (bin defa)

(bin defa) "Allahümme Salli Ala Muhammedin ve Ala Ali Muhammed" (100 defa)

(100 defa) "Ya Latif" (129 defa)

Bu zikirleri, gece boyunca çekmek, kişinin gönlünü arındırır ve Allah'ın rahmetinden faydalanmasına vesile olur.

Berat Kandili Namazı ve Kılınışı

Berat Kandili'nde kılınan namaza Salat-ül Hayr (Hayır Namazı) denir. Bu namaz, 100 rekat olarak kılınır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 10 defa İhlas Suresi okunur. Namazda her iki rekatta bir selam verilerek kılınır.

Namazın kılınışı şu şekildedir:

İlk rekatlarda, Fatiha’dan önce Sübhaneke okunur. Fatiha ve İhlas Suresi okunarak devam edilir. Namaz tamamlanamadan ara verilmesi halinde, abdest yenilenerek tekrar başlanabilir.

Berat Kandili Zikir Tesbihleri

Bu gecede, günahların affedilmesi için Tesbih Namazı kılmak oldukça faydalıdır. Öne çıkan bazı tesbihler şu şekildedir:

Tesbih Namazı İçin Dualar: “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym.”

Berat gecesinde 100 rekat namaz kılındıktan sonra, çeşitli zikirler çekmek ve "Estağfirullahe'l-azim ve etübü ileyh." tesbihiyle dua etmek de önemli ibadetlerdendir.

Berat Kandili, İslam dünyasında önemli bir gecedir ve bu geceyi değerlendirmek, tövbe ve bağışlanma için en güzel fırsatlardan biridir. Oruç tutmak, namaz kılmak, dua etmek ve Allah'a yönelmek bu gecede yapılacak en değerli ibadetlerdir. Bu mübarek gecede Allah’tan af ve rahmet dilemek, manevi arınmayı sağlamak, kişiyi ruhsal olarak huzura kavuşturur.

Allah, bu geceyi sağlık, huzur, af ve barış içerisinde geçirmenizi nasip etsin.