Vatandaşların aktardığına göre, satın alma işlemlerini tamamlamalarına rağmen ürünlerine ulaşamayan müşteriler, bayiye telefonla ulaşamadı. Mağazaya giden vatandaşlar, kepenklerin kapalı olduğunu ve camda “Sağlık sorunları nedeniyle 1 Ağustos’a kadar kapalıyız” yazısının bulunduğunu gördü. Teslimatların hiçbirinin gerçekleşmemesi üzerine bazı vatandaşlar, durumu savcılığa ve Tüketici Hakem Heyeti’ne taşıdı.

“Üzgünüz, Teslimatlar Şirket Garantisi Altında”

Kamuoyuna yansıyan mağduriyet haberlerinin ardından Beko markasından konuyla ilgili açıklama geldi. Şirket, sürecin yakından takip edildiğini ve çözüm için özel bir ekibin devreye alındığını duyurdu.

Beko açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Karşıyaka’daki bayimizde yaşanan süreç nedeniyle değerli müşterilerimizin karşılaştığı mağduriyetten büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Sorunun çözümü için müşteri hizmetleri ekiplerimiz tüm tüketicilerimize tek tek ulaşmaktadır. İlgili ürünlerin müşterilerimize eksiksiz ve en kısa sürede ulaştırılması için alternatif bayilerimiz ve lojistik ağlarımız devreye alınmıştır. Teslimat sürecini hızlandırmak amacıyla özel bir ekip görevlendirilmiştir. Yasal olarak satış işlemi gerçekleşmiş tüm ürünlerin en kısa sürede temini ve tüketicilerimize teslimi şirketimiz garantisindedir.”

Beko’nun açıklaması, mağdur vatandaşlara bir nebze olsun umut verirken, gözler şimdi teslimat sürecinin nasıl yönetileceğine çevrildi. Şirketin sahadaki özel ekibi aracılığıyla süreci hızla tamamlaması ve müşteri memnuniyetini yeniden sağlaması bekleniyor.