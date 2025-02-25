Bayraktar TB2 Jandarma Envanterinde 10 Bin Saatlik Uçuş Süresini Tamamladı

Türkiye’nin ilk SİHA’sı olan Bayraktar TB2, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamladı. J11 kuyruk numaralı hava aracı, görev süresini doldurarak eğitim ve test uçuşlarında kullanılmak üzere Baykar bünyesine devredildi. Baykar, bu önemli görevini tamamlayan SİHA’nın yerine üretim hattından çıkan J60 kuyruk numaralı yeni bir Bayraktar TB2’yi Jandarma Genel Komutanlığı’na bilabedel hediye etti.

868 Başarılı Sorti ile Tamamlanan Görev

2016 yılında envantere giren Bayraktar TB2 J11, 868 başarılı sorti gerçekleştirerek 10 bin saatlik uçuş süresine ulaştı. Bu süreçte terörle mücadele, sınır güvenliği, kaçakçılık ve narkotikle mücadele, arama-kurtarma ve stratejik altyapıların korunması gibi kritik görevlerde aktif olarak kullanıldı.

J11 kuyruk numaralı Bayraktar TB2, toplamda:

8 bin 370 saat terörle mücadelede,

terörle mücadelede, 246 saat kaçakçılık ve narkotikle mücadelede,

kaçakçılık ve narkotikle mücadelede, 107 saat toplumsal olayların takibinde,

toplumsal olayların takibinde, 1.012 saat sınır güvenliğinde,

sınır güvenliğinde, 151 saat arama-kurtarma çalışmalarında,

arama-kurtarma çalışmalarında, 114 saat stratejik altyapıların korunmasında görev aldı.

Yeni Bayraktar TB2 Jandarma’ya Teslim Edildi

Baykar, üstün katkılarından dolayı J11 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 için Jandarma Genel Komutanlığı’na bir sertifika takdim etti. Görev süresi sona eren SİHA, Baykar tarafından eğitim ve test uçuşlarında kullanılmaya devam edecek.

Baykar, envanterden çıkan J11’in yerine, üretim hattından çıkan J60 kuyruk numaralı yeni bir Bayraktar TB2’yi Jandarma’ya ücretsiz olarak teslim etti. Yeni SİHA, Jandarma Genel Komutanlığı’nın envanterinde önemli görevler üstlenmeye devam edecek.