Yerel yönetimlere resmi ilan talimatı

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, resmi ilan ve reklamların 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu Süreli Yayınlar Listesi’nde yer alan gazete ve internet haber sitelerinde yayımlatılmasına ilişkin taşra teşkilatına uyarılarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgede, resmi ilan ve reklamların, Basın İlan Kurumu teşkiline dair 195 sayılı kanun, bu kanuna dayanılarak yapılan yönetmelikler ve genel kurul kararları uyarınca, Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunan süreli yayınlarda yayımlatılması gerektiği vurgulandı. Genelgede, resmi ilan ve reklamların gazetelerle birlikte internet haber sitelerinde yayımlanmasına ilişkin mevzuat değişikliklerine de yer verildi.

7418 sayılı Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile yapılan değişikliklerde, resmi ilanların gazetelerde yayımını zorunlu kılan başta 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu olmak üzere 16 kanunun ilgili hükümlerinde, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere "gazete" ibaresinin yanına "ve internet haber sitesi" ibaresinin eklendiği, böylelikle internet haber sitelerinin gazetelerle birlikte resmi ilanların yayım mecrası haline geldiği hatırlatıldı. Resmi ilanların gazeteler, internet haber siteleri ve Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayımlatılmasının yasal zorunluluk olduğu bilgisine yer verilen genelgede, resmi reklamların da Basın İlan Kurumu aracılığı olmaksızın yayımlatılamayacağı belirtildi. Özellikle yerel yönetimler ile kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan sair müesseselerin resmi ilan dahili dışındaki muhtelif hizmet tesislerinin tanıtım ve açılış konulu ilan ve reklamlarının, haber ilanlarının (advertorial), milli ve dini bayramlardaki kutlama ilanları ve benzerlerinin, Basın İlan Kurumu aracılığı olmaksızın resmi ilan ve reklamları yayımlama hakkı bulunmayan gazete ve internet haber sitelerinde yayımlatılmaması uyarısı yapıldı. ‘Süreli Yayınlar Listesi’ hakkında bilgilendirmelerin de yer aldığı genelgede, resmi ilan ve reklam yayım süreciyle alakalı gazetelerin ve 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren internet haber sitelerinin isimleri, yayın yerleri, iletişim bilgileri ve benzeri bilgilerin Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün bik.gov.tr ve ilan.gov.tr internet sitelerinden tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından kolaylıkla kullanılarak istifade edilebilecek bir şekilde her ay düzenli olarak duyurulacağı kaydedildi.