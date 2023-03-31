Şehirden uzak dağların arasında bir müze

Bayburt merkeze 45 kilometre mesafede bulunan, çağdaş ve geleneksel el sanatı eserlerini aynı çatı altında buluşturan Baksı Müzesi, beyaz örtüye bürünen dağların doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Mart ayının sonunda yağan karla müzenin yakınında bulunan Çoruh Nehri’nin yeniden kısmen donması, ağaçların kırağı tutması, beyaz örtüyle kaplanan arazi görenleri hayran bıraktı. Odun ateşiyle ısınmaya çalışan vatandaşlar, havanın soğuk olduğunu söyleyerek ateş başında ısınmaya çalıştıklarını, manzarayı ateş başında seyretmenin güzelliğinden bahsettiler.

Müze kurucusu Hüsamettin Koçan ise, karın Baksı Müzesini kuşatmasının ardından Baksı’nın başka bir havaya büründüğüne değinerek, "Kar Baksı’yı kuşatınca müzemiz başka bir müze oluyor. Müze beyazlara bürününce gökyüzüne yükselen bir görüntü oluşuyor. Doğrusunu isterseniz bir düş kenti haline geliyor burası. Dağlarla Çoruh Nehri arasında geçitler oluyor, bazen sis çöker, orada kendinizi gerçekten bir düş dünyasında hissedersiniz" diye konuştu.

Beyaz örtüyle kaplanan müze ve çevresinin havadan görüntüleri görenleri mest etti.