Pide ustalarının 200 derece ateş başında ramazan mesaisi

Bayburt’ta fırıncılar bolluk, bereket ve rahmet ayında, iftar sofralarının gözdesi ramazan pidesi için yoğun mesai harcıyorlar.

Ramazan ayında pide yapmak için yoğun mesai harcayan fırıncılar, ateş başında vatandaşın pide ihtiyacını giderme gayreti içerisinde oluyorlar. 15 saat oruç tutarak, yaklaşık 200 derecede yanan fırının karşısında kolları sıvayan usta fırıncılar, Ramazan ayında sıcak fırınla karşı karşıya olmanın zorluğundan bahsettiler. "Yıllardır yaptığımız iş bir yerde bu duruma alışkınız ama yine de oruçluyken sıcak zorluyor" diye konuşan fırıncı esnafı Bünyamin Pala, "Allah bir şekilde sabrını veriyor. Ateşin karşısında durup susamak pek mümkün değil. Özellikle iftara kısa bir süre kala açlık değil ama ve susuzluk kendini hissettiriyor" dedi. Bayburt’ta havaların henüz daha ısınmadığını, geçmiş senelere göre daha az zorlandığını ifade eden Pala, "Bayburt kış memleketi olduğu için yaz hemen gelmiyor, bu sene de yaz gelecek gibi durmuyor dolayısıyla fırının karşısında bunalınca serin havada kendimizi dışarı atıp serinliyoruz, işimizin başına dönüyoruz. Önceden kavurucu sıcaklarda iftar saatine 5-6 saat kala susuzluk ciddi anlamda belirirdi şimdi havaların bu şekilde gitmesi biraz da işimize geliyor. Dediğim gibi, Allah bir şekilde kolaylık veriyor, işimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu. Normal zamanlara göre daha az çalıştıklarını sadece belirli saatlerde ekmek ve pide ürettiklerini söyleyen Pala, oruç ve sıcağın bir arada olmasının zor olduğunu belirterek, Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala sıcakla mücadele ederek vatandaşa hizmet edeceğini bildirdi.