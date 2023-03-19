MHP’nin Bayburt belediye başkanları Antalya’da toplandı

Bayburt’un MHP’li belediye başkanlarının da katıldığı, MHP Genel Merkezi tarafından Antalya’da düzenlenen ‘Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, belediye başkanlarına seslendi.

MHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır’ın da katıldığı ‘Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına, yıkıma, acıya yol açan depremleri olarak kayıtlara girdiğini belirtti. 11 ilde, 62 ilçe ve 10 bin 190 köyünde aynı anda büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından sel felaketinin yaşandığını kaydeden Durmaz, MHP’li belediyelerin depremin duyulduğu ilk andan itibaren, üstün gayret ve özveriyle yardımları organize ederek ilgili kurumlarla koordineli şekilde deprem bölgelerine ulaştırdığına dikkati çekti. Durmaz, deprem, sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerken, MHP’li belediye başkanlarına da çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Devletin tüm imkan ve kapasitesiyle ilk andan itibaren deprem bölgesinde vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Durmaz, “Aziz milletimiz de millet olma şuurunun gereği, dayanışma ruhuyla, bir ve beraber olduğunu göstermiş, depremzedelerimizin yardımına koşmuştur. Yaşanan felaketin büyüklüğüne ve koşulların güçlüğüne rağmen, devletimizin mücadelesini görmezden gelerek felaketten siyasi çıkar devşirmeye çalışanları, devletimizi aciz, güçsüz göstermeye çabalayanları, devletin gönderdiği çadırın önünde, ’çadır yok’ iftirası atanları da önce Allah’a, sonra da milletimize havale ediyoruz” diye konuştu.

Toplantıya Bayburt’tan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır’da katıldı.