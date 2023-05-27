Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi serası üretime başlıyor

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bu yıl kurulan okul serası, öğrencilerde tarım bilincini geliştirmek ve öğrencilerde üretim konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla üretime açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, STK temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı açılışın ardından sezonun ilk fideleri toprakla buluşturuldu.

Yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencileri için uygulama ve üretim sahası niteliği taşıyan serada mevsimlik sebze ve meyve yetiştirilmesi planlanıyor.