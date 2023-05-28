MEB AKUB ekibi doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bayburt MEB AKUB ekibinde yer alan öğretmenler, Çiğdemlik köyü mevkiindeki doğa yürüyüşünde bir araya geldi.

19 Mayıs’ta planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle 27 Mayıs’a ertelenen doğa yürüyüşünde buluşan MEB AKUB ekibi ve gönüllüler, "19 Mayıs Ruhuyla Yürüyorum" temalı etkinliğe katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Destek Hizmetleri Birimi tarafından planlanan yürüyüşte MEB AKUB ekibinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, gönüllü öğretmenlerimiz ve köy sakinleri de yer aldı.