Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt’ta Saruhan Deresi üzerine kurulan Kırklartepe Barajıyla 57 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak.

Bayburt’ta 57 bin 700 dekarlık kuru tarım arazisinin modern sistemle sulanmasına imkan sağlayacak Kırklartepe Barajıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sözleşme bedeli 705 milyon TL olan sulama inşaatını başlattıklarını duyurdu.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "191 bin 256 metre uzunluğa sahip olacak sulama inşaatı tamamlandığında 57 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.