İçme suyu sertlik giderme tesisinin yapımı devam ediyor

Bayburt Belediyesinin Bayburt’un Kızıl Elma Projesi olarak gördüğü İçme Suyu Sertlik Giderme Tesisi’nin yapımı süratle devam ediyor. Yaklaşık 220 milyon lira maliyetli tesis tamamlandığında günlük 15 bin metreküp su arıtacak ve yüksek kalitedeki içme suyunu Bayburtlularla buluşturacak.

Bayburt’un kronikleşen problemlerinden birine daha neşter vurmanın yanında, Bayburtlulara verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşlara tesis tamamlandığında evlerdeki musluklardan yüksek kalitede içme suyu akacağının ve artık çeşmelerden içme suyu taşımak zorunda kalmayacaklarının müjdesini verdi.

Göreve başladıkları günden bu tarafa projenin başlaması için çaba sarf ettiklerini belirten Pekmezci, “Şebeke suyumuz gayet temiz ve sağlıklı ancak vatandaşlarımızın bizlerden en çok talep ettikleri yılların problemi haline gelen içme suyundaki kireç fazlalığı sorununun halledilmesiydi. Tesisimizin hizmete girmesiyle bu sorun tarihe karışacak ve hemşehrilerimiz artık çeşmelerden içme suyu taşımak zorunda kalmayacaklar" ifadelerini kullandı.