Belediyenin depremzedelere desteği sürüyor

Deprem bölgesinden gelip Bayburt’a yerleşen depremzedelere Bayburt Belediyesinin desteği sürüyor.

Belediye tarafından son olarak oluşturulan hayır çarşısında depremzede vatandaşlara gıdanın yanı sıra çocuk bezi ve çocuk maması yardımı yapıldı. Depremzedeler belediyeye gelerek ihtiyaçları olan bu malzemelerden ücretsiz olarak faydalandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci depremzede vatandaşlara Bayburt’a geldikleri günden beri desteklerinin sürdüğünü belirterek, “Depremzedelerimizi şehrimize geldikleri günden itibaren kendilerini misafir değil de kendi evlerindeymiş gibi hissetmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Onların yaşadıkları kolay değil çalışmalarımızı bunun bilincinde olarak şekillendiriyoruz ve her neye ihtiyaç duyuyorlarsa kendilerine en güzel şekilde sağlamak için çalışıyoruz. Malumunuz üzere Ramazan ayındayız. Bu kurduğumuz hayır çarşısı ile hem depremzedelerimizi bu mübarek ayda biraz daha rahat ettirmeye çalışırken hem de dayanışma ruhumuzu sürdürüyoruz. Onlar bizim başımızın tacı. Ben bu vesile ile bir kez daha deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.