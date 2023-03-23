Bayburt’tan 8 proje yarışacak

Bu yıl 54’ncüsü düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na Bayburt’tan 5 okul, 8 projeyle davet edilerek bölge aşamasında ili temsil etme hakkı kazandı.

2204-A lise öğrencilerini kapsayan araştırma projeleri yarışmasına başvuru yapan Bayburt Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Demirözü Gökçedere Çok Programlı Anadolu Lisesi ikişer proje; Demirözü Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi birer projeyle Erzurum bölge yarışmasına davet edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Türkiye genelinde 12 alanda toplam 1.440 proje bölge aşamalarına katılmaya hak kazanırken Bayburt’la birlikte Artvin, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilimizi kapsayan ve 120 projenin davet edildiği Erzurum bölge yarışmasına 8 projemizle davet edildik. Daha önceki yıl 3 projemizle bölge yarışmalarına katılmıştık. Bu sene başvuru sayımız ve davet edilen proje sayımızda artış oldu. Her yıl artan başvuru sayımız için öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. 3-4 Nisan’da çevrimiçi olarak yapılacak değerlendirmelerde ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inandığım okullarımıza başarılar diliyorum.” dedi.