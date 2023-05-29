Bayburt’ta sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Bayburt’ta bugün sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli(40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.