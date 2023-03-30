Bayburt’ta kış geri geldi lapa lapa kar yağdı

Bayburt’ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan yağmurlu ve fırtınalı günlerin ardından Bayburt beyaz örtüyle kaplandı. Soğuk havaların iyiden iyiye kendini hissettirdiği Bayburt’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak Bayburt’u beyaza bürüdü. Ocak, Şubat aylarının ılıman geçtiği Bayburt’ta Mart ayında yağan kar "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünü hatırlattı. Yağan karın ardından Bayburt’un sokakları sessizliğe bürünürken, bazı vatandaşlar evlerinin önünü küredi, bazıları da araçlarının üzerinde biriken karları süpürerek işe koyuldular.

Evinin önünü küreyen Mehmet Bayansal isimli vatandaş, "Kış en şiddetli yüzünü gösterdi. Eski kışları bize hatırlattı. Hiç olmayan kışlar, soğuklar geliyor Mart ayının sonunda kendisini gösteriyor. Bu da ’Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır’ sözünü doğrularcasına bir olay oldu. Hayırlısı Allah’tan bol, bereketli yağışlar nasip etsin" diyerek konuştu.

Batuhan Pekmezci isimli genç ise ilk defa Ramazan ayında kar yağışıyla karşılaştığını belirterek, "19 yaşındayım ilk defa kar yağarken oruç tutuyorum. Hayatımda ilk defa Ramazan ayında kış ayına denk geldim. Böyle güzel havada oruç tutuyoruz, Allah’ım bizi sıcakta yakmıyor, böyle havalarda oruç tutuyoruz, kolay oluyor" dedi. Eski kışların yeniden yaşandığını söyleyen Ensar Girgin isimli bir diğer vatandaş, "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır" sözünü hatırlatarak, "Eski kışlar gibi oldu bu sene, Mayıs’ın sonuna kadar Bayburt’ta her türlü havayı bekliyoruz. Karı da, fırtınayı birlikte görür, 4 mevsimi yaşarız. Güzel bir gün, Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır, biz büyüklerimizden böyle duyduk" ifadelerini kullandı.