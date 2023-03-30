Bayburt’ta kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Bayburt’ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.