Bayburt’ta davul zurnalı seçim kutlaması erken saatlerde başladı

Sandıkların açılmasının ardından Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a ikinci turda resmi olmayan sonuçlara göre Bayburt’tan yüzde 82 oy çıktı. İlk turda yüzde 78 oy oranıyla Türkiye’de Erdoğan’a oy veren birinci il olan Bayburt, kendi rekorunu yeniden kırarak yüzde 82 oyla yeniden birinci il oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın Bayburt’ta kazanmasını kutlayan vatandaşlar kutlamalara erken saatlerde başladılar. Vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi’nde uzun araç kuyrukları oluşturarak şehir turu atıp kutlamalarını sürdürürken, bir grup ise tarihi Saat Kulesi önünde de davul zurna eşliğinde bar oynayarak, meşaleler yakarak coşkulu bir şekilde kutlamalarına devam ettiler. Osman Kıraç isimli vatandaş, kutlamaların sabaha kadar devam edeceğini söyleyerek, "Ezan okunuyor, şimdi mola verdik. Ezan bitince yine devam edeceğiz. Bugün buradayız, sabaha kadar da buradayız" dedi.

83 yaşındaki Fatma Aslan isimli bir Bayburtlu, "Bugünlere geldiğimiz için şükürler olsun" diyerek, "Şükür secdesine kapandık. Tayyip Erdoğan’ı Allah başımızdan eksik etmesin. Allah’ım hayırlı ömürler versin ona. Bütün Müslümanları Allah korusun içlerinde de Recep Tayyip Erdoğan’ı korusun" ifadelerini kullandı.