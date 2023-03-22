Bayburt Belediyesi ve Çalhanoğlu ailesi işbirliğiyle depremzedelere nakdi yardım

6 Şubat Pazartesi 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği deprem felaketinin ardından Bayburt’a gelen depremzedelere Bayburt Belediyesi ve Çalhanoğlu ailesi işbirliği ile nakdi yardım verildi.

Bayburt Belediyesinin düzenlediği depremzedelere yardım kampanyası kapsamında, İtalya’nın İnter Kulübünde futbol hayatını sürdüren Bayburtlu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu tarafından Almanya’nın Mannheim şehrinde düzenlenen futbol turnuvasında elde edilen gelir depremzedelere takdim edildi.

Bayburt Belediyesi Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Ülkemizin derin bir yara aldığı deprem bölgesinden ilimize teşrif eden siz değerli kardeşlerimizi şehrimizde görmekten büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün burada bir yardım çalışmamız var. Bu yardımın koordinasyonunu Bayburt Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Şuanda hepinizin yakinen tanıdığı İnter’de futbol hayatını sürdüren milli gururumuz Hakan Çalhanoğlu’nun anne ve babası buradalar. Almanya’da yaptıkları bir futbol organizasyonu ile elde ettikleri geliri sizlerle paylaşmak için bizimleler. Sizlerin huzurunda bu içten ve samimi çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyorum. Şuan burada 11 ilimizden de kardeşlerimiz var bizde belediye olarak elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor ve buna devam ediyoruz. İnşallah rabbim bu kötü günleri aşmamıza yardımcı olur temennisinde bulunuyor tekrar hoş geldiniz diyorum" İfadelerini kullandı.

Hüseyin Çalhanoğlu ise, "Depremden dolayı sizlerin acınızı ve üzüntünüzü paylaşmak için buradayız. Bizde Almanya’da, Avrupa’da bilhassa Mannheimde oradaki Türk kardeşlerimizle birlikte iş yerimizin önderliğinde topladığımız yardımları sizlere getirdik. Orada daha önce de yaptığımız yardımlar var. Biz elimizden geldiği kadar sizlerin yanında olmak, sizlerin acınızı paylaşmak için çalışıyoruz. Her şeyimizle sizlerin yanında olduğumuzu bilmeniz çok önemli. Değerli Belediye Başkanımız bizlere bu fırsatı verdi. Ekibiyle birlikte yanımızda oldu. Futbol merkezimizde Almanya’da ki Türk, Yunan, Arnavut vatandaşlar ile her milletten katılımcılarla yaptığımız futbol turnuvasından elde ettiğimiz geliri sizlere takdim edeceğiz. Bir kez daha sizlere hoş geldiniz diyor, bu fırsatı bizlere verdiği için başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diyerek konuştu.

Konuşmaların ardından yardımlar depremzedelere tek tek takdim edildi.