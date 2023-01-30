Anaokulu öğrencilerinin tasarladığı kuş evleri okul bahçesindeki yerini aldı

Bayburt 75. Yıl Anaokulu öğrencileri tarafından tasarlanan kuş evleri, okul bahçesinde doğayla buluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı Bayburt’ta İlim Yolculuğu projesiyle farklı ortamlarda öğrenim görme fırsatı yakalayan öğrenciler, hem eğleniyor hem öğreniyor hem de ürettikleriyle doğaya ve canlılara çare oluyor.

Tasarım Beceri Merkezinde atölye çalışmalarına katılan anaokulu öğrencileri, kuşlar üşümesin ve yiyecek sıkıntısı yaşamasın diye öğretmenlerinin rehberliğinde önce kuş evleri tasarladılar. Ahşap atölyesinde ürettikleri kuş evlerini daha sonra okullarının bahçesine yerleştirerek soğuk kış günlerinde kuşlara sıcak bir yuvanın kapısını açmış oldular.

Tasarım Beceri Merkezinde ahşap atölyesinin yanı sıra İngilizce, drama, zekâ oyunları, müzik, robotik, kodlama, astrostem, model uçak ve havacılık, görsel sanatlar ve seramik atölyeleri bulunmakta.