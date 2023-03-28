Sason’da polislerinden öğrencilere trafik eğitimi

Batman’ın Sason ilçesinde öğrencileri okullarında ziyaret eden polis ekipleri, öğrencilerin trafik bilincinin artırılması ve okul yolunda uyulması gereken kurallar konularında eğitim verdi.

Sason İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçedeki ilk ve orta okul öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde öğrencilere; okul yolunda ve öğrenci taşımacılığı yapan servislerde trafik kurallarına uyulması, emniyet kemerinin önemi ve kazaların önlenmesi gibi konularda bilgiler verildi.