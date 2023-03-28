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Sason’da polislerinden öğrencilere trafik eğitimi
BATMAN’IN SASON İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİ OKULLARINDA ZİYARET EDEN POLİS EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN TRAFİK BİLİNCİNİN ARTIRILMASI VE OKUL YOLUNDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR KONUSUNDA EĞİTİM VERDİ.
BATMAN 28.03.2023, 13:54
Batman’ın Sason ilçesinde öğrencileri okullarında ziyaret eden polis ekipleri, öğrencilerin trafik bilincinin artırılması ve okul yolunda uyulması gereken kurallar konularında eğitim verdi.
Sason İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçedeki ilk ve orta okul öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde öğrencilere; okul yolunda ve öğrenci taşımacılığı yapan servislerde trafik kurallarına uyulması, emniyet kemerinin önemi ve kazaların önlenmesi gibi konularda bilgiler verildi.