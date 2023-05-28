Sason’da Cumhurbaşkanı seçiminde oyların sayımına başlandı

Batman’ın Sason ilçesinde Cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işleminin saat 17.00’de sona ermesiyle birlikte oyların sayımına başlandı.

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Seçimi için oy kullanma işlemi bu sabah 08.00’de başladı, 17.00 itibarıyla sona erdi. Batman’da 18 bin 889 seçmenin bulunduğu Sason ilçesinde 98 sandık kuruldu. Saat 17.00’da sandıkların kapanması ile oy sayımı başladı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 13’üncü cumhurbaşkanının belli olacağı seçimlerin gayri resmi sonuçlarını gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.