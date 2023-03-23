Gercüş’te binlerce balık telef oldu

Batman’ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti’nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu.

Alınan bilgilere göre, Gercüş ilçesi Kırkat Göleti’nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu. İlçe halkı, yetkililerin yaşanan bu soruna acilen bir çözüm bulması gerektiğini, aksi halde gölette balığın kalmayacağını belirtti.