Gercüş’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi kutlandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108’zinci yıl dönümü kutlandı.

Program Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra Gercüş Kültür konferans salonunda devam eden program saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edildi. Öğretmen ve öğrencilerin okuduğu şiirler ve tiyatro sahnesiyle sona erdi.

Ziya Gökalp ortaokulu müzik öğretmeni Zuhal Sayat, "Bugün malumunuz 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizi anma günü. Bugünü kutlarken büyük bir onurla, şerefle kutluyoruz. Atalarımızın memleketimize ve vatanımıza döktüğü kana saygıyla büyük bir şeref ve onurla kutladık burada hem tiyatro çalışmamız oldu hem de müzikal bir çalışmamız oldu" dedi.

Gercüş Hükümet Konağı önünde düzenlenen programa İlçe Kaymakam vekili Şenol Öztürk, Gercüş Belediye Başkan Vekili Ali Öner, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.