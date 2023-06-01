Batman’da halk eğitim merkezi kursiyerleri çalışmalarını sergiledi

Batman’da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" nedeniyle düzenlenen etkinlikte kursiyerler çalışmalarını sergiledi.

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve halk eğitim merkezi öğrencileri tarafından merkezin bahçesinde etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler yıl boyunca yapmış oldukları eserleri stantlarda sergiledi. Etkinliğe katılan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’in Eşi Dr. Ayten Canalp, bütün stantları tek tek gezip eserleri inceledi.

Halk eğitim merkezinde kursların dönem boyu devam edeceğini belirten Hayat Boyu Öğrenmeden sorumlu Şube Müdürü Bilgiye Pala, etkinlikler çerçevesinde yıl boyu yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünler bayanlar tarafından sergilendiğini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Bilgiye Pala, "Kurslarımız dönem boyu devam etmektedir. Şu anda 100 bini aşkın kursiyerimiz ve 7 bin 165 usta öğreticimiz ile birlikte faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bugün gayet heyecanlıyız, keyifliyiz, mutlu bir gün geçirdik. Bayanlarımızla bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Programa Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’in Eşi Dr. Ayten Canalp, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Halk Eğitim Merkezi Şube Müdürü Bilal Serik ve çok sayıda vatandaş katıldı.