Batman’da depremzede çocuklar moral buldu

Batman Üniversitesi, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrası aileleri ile kente gelen çocuklar için etkinlik düzenledi.

Batman Üniversitesi ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, kentte misafir edilen aileler çocuklarıyla birlikte Batman Üniversitesi BESYO spor salonunda bir araya geldi. Palyaço ile bir süre oyun oynayan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra çocuklar halat çekme yarışmasına katıldı. Etkinlikte çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edildi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir yaptığı açıklamada, “Çocuklar bizim geleceğimiz, evlatlarımız, can parelerimiz, ülkemizin geleceği. Batman’da misafir ettiğimiz depremden olumsuz etkilenen ailelerin çocuklarıyla daha öncesinde biz kaldıkları yurda gidip üniversite olarak bir etkinlik gerçekleştirmiştik. Bugün bu evlatlarımızı, öğrencilerimizi burada üniversitemizde ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. Batman Üniversitesi ile Batman İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortak çalışmasıdır. Psikososyal açıdan evlatlarımızı destekleme, bir nebze olsun yüzlerini güldürme amacındayız. Halat çekme, balon bükme, çuvalla atlama gibi oyunların yanı sıra bir kısım çizgi film karakterleriyle birlikte çocukların bir nebze de olsa yüzlerini güldürme, olumsuz etkilerden arındırma telaşesi içerisindeyiz’’ dedi.