Batman’da Çanakkale Zaferi’nin 108’nci yılı coşkuyla kutlandı

Batman’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 108’nci yıldönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik bahçesinde Atatürk Anıtına, Valilik, Garnizon Komutanlığı, Batman Belediyesi ve Türkiye Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin çelenk sunma töreni ile başlayan program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Batman Ziya Gökalp Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen program, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından şiirlerin okunması ve slayt gösterisi, tiyatro gösterisi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle program sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, Murtaza Ersöz, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Ticaret İl Müdürü Şehmus Kalkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ümit Çiçek, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Batman İl Genel Meclis Başkanı Abdülvahap Akbaş, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.