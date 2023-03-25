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Batman’da açılan aşevleri hizmet vermeye başladı
BATMAN VALİLİĞİ BÜNYESİNDE AÇILAN AŞEVLERİ, EVLERİNDE YEMEK PİŞİREMEYECEK DURUMDA OLAN YAŞLI, ENGELLİ VE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA BİR ÖĞÜN SICAK YEMEK HİZMETİ SUNMAYA BAŞLADI.
BATMAN 25.03.2023, 11:16
Batman Valiliği bünyesinde açılan aşevleri, evlerinde yemek pişiremeyecek durumda olan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir öğün sıcak yemek hizmeti sunmaya başladı.
Açılan aşevlerinin günde 275 ailede yaşayan bin 250 kişiye sıcak yemek hizmeti sunulacağını belirten Batman Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, valilik, kaymakamlıklar ve belediyelerin desteği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde Batman merkez ile Gercüş, Hasankeyf, Kozluk ve Sason ilçelerinde özellikle tek başına yaşayan yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi dezavantajlı vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere aşevi kurulması çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi.