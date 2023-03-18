Batman’da 18 Mart Şehitleri Anma Gününde şehit aileleri ve şehit kabirleri ziyaret edildi

Batman’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zafer’inin 108. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programlarda şehit aileleri ziyaret edilip, şehit kabirlerinde Kur-an’ı Kerim ve dualar okundu.

Anma programında ilk olarak Sason Anadolu Lisesinde düzenlenen çeşitli etkinlikler izlendi. Ardından Kuzey Irak’ta düzenlenen pençe harekatında şehit edilen uzman çavuş Cuma Bağatur ve uzman çavuş Naim Bozkurt’un Erdemli şehitliğindeki kabirleri ziyaret edilerek mezarları başında Kur’an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edilip kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Sason kaymakamlığına vekaletten programa katılan Kozluk Kaymakamı Ekrem Günör, şehit babalarına hitaben yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin bu ülke için çok önemli değerler olduğuna vurgu yaparak, “Sason, birçok şehidi ve gazisi olan bir yer ve ihtiyaç olduğu zaman bu vatan, devlet ve bayrak için Şehitlik makamına ulaşmak için şehadet şerbeti içmeye hazır insanların olduğu bir memleket. Sizlerin çocukları da bu arzu ve bu doğrultuda vatanımızın birlik be bütünlüğünün korunması için hiç çekinmeden canlarını feda ederek şehadete eriştiler. Ne mutlu sizlere ki böyle evlatlar yetiştirdiniz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize de acil şifalar versin” dedi.

Şehitlik ziyaretinin ardından şehit aileleri ile bir araya gelen Kaymakam Güngör ve beraberinde bulunan protokol üyeleri orada şehit ailelerine Türk bayrağı hediye etti.