UAFL tarafından başlatılan TEX (Turkey East Africa Express) servisi, Türkiye ile Doğu Afrika ve Hint Okyanusu Adaları’ndaki önemli ticaret noktalarını birbirine bağlayacak stratejik bir denizyolu hattı sunuyor. Bu servis kapsamında uğrak yapılacak limanlar şunlardır:

Seyşeller – Port Victoria

– Port Victoria Komor Adaları – Mutsamudu & Moroni

– Mutsamudu & Moroni Mozambik – Nacala & Pemba

– Nacala & Pemba Kenya – Mombasa

– Mombasa Tanzanya – Zanzibar

TEX servisi, Türkiye ile Afrika kıtası arasında artan ticaret hacmini desteklemeyi, ihracatçılara yeni fırsatlar sunmayı ve rekabetçi transit süreleriyle kesintisiz lojistik çözümleri sağlamayı hedeflemektedir.

BATI Innovative Logistics Line Director Merve KIRMIZI, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’nin Afrika ile ticaret potansiyelinin her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. TEX servisi sayesinde müşterilerimize hem güvenilir hem de rekabetçi bir hat sunarak, yeni pazarlara erişimlerini kolaylaştıracağız. UAFL ile kurduğumuz bu güçlü iş birliğinin uzun vadeli başarılar getireceğine inanıyoruz.”

BATI Innovative Logistics, Türkiye temsilcisi olarak UAFL adına tüm rezervasyon, bilgi ve destek süreçlerini yönetmekten memnuniyet duymaktadır.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için iletişim:

[email protected]

[email protected]

BATI Innovative Logistics olarak, Türk ihracatçılarını Doğu Afrika pazarlarına bağlayan bu önemli servis ile müşterilerimize yeni ufuklar açmayı sürdüreceğiz.