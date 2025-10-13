Günün sonunda altının kilogram fiyatı yüzde 1,6 artışla 5 milyon 670 bin liraya ulaştı. Gün içi en düşük 5 milyon 434 bin lira, en yüksek ise 5 milyon 715 bin lira seviyelerini gören altın, bir önceki günü 5 milyon 580 bin liradan kapatmıştı.

KMKTP’de altın işlemlerinde toplam hacim 4 milyar 187 milyon 997 bin 546 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 761,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 5 milyar 884 milyon 529 bin lira seviyesinde kaydedildi.

Bugün altın borsasında en yoğun işlem yapan kurumlar arasında Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Urus Kıymetli Madenler, Altun Gold Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Denge Döviz Kıymetli Maden yer aldı.

Analistler, altındaki yükselişin küresel piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle paralel ilerlediğine dikkat çekiyor.