Özgün Tasarım ve Üstün Performans

Bambu tasarımlı mutfak ürünleriyle doğallığı evlere taşıyan Bambum, paslanmaz çelik cezveli Kallavi modeli ile dayanıklılığı ve şıklığı bir araya getiriyor. Sesli uyarı sistemi, kahveniz hazır olduğunda sizi bilgilendirirken, otomatik kapanma özelliği sayesinde enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca manuel su kontrolü ile kahvenizin miktarını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Bambum’un özgün tasarımı ve fonksiyonel detaylarıyla mutfaklardaki yerini alan Kallavi, kahve severlere pratik, şık ve doğal bir deneyim sunuyor. Türk kahvesinin vazgeçilmez köpüğünü ve lezzetini en iyi şekilde ortaya çıkaran bu özel makine, her yudumda keyifli bir kahve deneyimi vadediyor.