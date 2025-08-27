Deprem sonrası bazı kaynaklar tamamen kururken, yeni su çıkışları oluştu ve mevcut kaynakların debisinde artış gözlemlendi.

Depremin ardından sahada incelemelerde bulunan Bilim insanı Ali İlksen Demirözer, sarsıntının yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ve bu nedenle “sığ deprem” kategorisinde değerlendirildiğini belirtti. Demirözer, “Yer kabuğuna yakın gerçekleşen depremler hem yüzeyi hem de yeraltı sularını doğrudan etkiliyor. Ilıca Mahallesi ve Emendere Köyü çevresinde yaptığımız gözlemlerde termal suyun debisinin arttığını, bazı kaynaklara yeraltı suyunun karıştığını tespit ettik” dedi.

“Bazı kaynaklar kurudu, bazıları yenilendi”

Depremin su kaynaklarında farklı etkiler yarattığını vurgulayan Demirözer, “Kimi bölgelerde suyun debisi artarken, bazı noktalarda azalma veya tamamen kuruma görüyoruz. Bunun yanında yeni kaynakların ortaya çıktığını da gözlemledik. Deprem sonrası suların bulanıklaşması olağan bir durum. Artçıların sona ermesiyle birlikte yaklaşık 2-2,5 ay içerisinde berraklığın geri döneceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Fay hattı üzerindeki köyler daha çok etkilendi

Sahadaki incelemelerde fay kırıklarının da net şekilde görüldüğünü aktaran Demirözer, özellikle Alakır, Kozlu, İbirler, Orman İçi, Sinan Dede ve Aktaş kırsal mahallelerinde doğal su kaynaklarının farklı ölçülerde etkilendiğini kaydetti.

Demirözer açıklamasını, “Artçıların iki ay içinde azalmasını bekliyoruz. Yeni ve büyük bir deprem yaşanmazsa, bölgedeki doğal su kaynaklarının normal seyrine dönmesi mümkün” sözleriyle tamamladı.