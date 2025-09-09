Uysan açıklamasında, “08/09/2025 tarihinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında Bakanlığımıza ait ‘Resmi hizmete mahsustur’ yazılı araç kartının kullanıldığı yönünde haberler görülmüştür. Ancak söz konusu araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veya Bakanlığımıza tahsis edilmiş bir araç değildir. Araç, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kullanımında bulunmaktadır. Bu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımı, Bakanlığımızın izni veya bilgisi dahilinde gerçekleşmemiştir” ifadelerine yer verdi.