CHP’de gündeme gelen yolsuzluk iddiaları ve ortaya çıkan itiraflar karşısında Özel’in sıkıştığını savunan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı, partisini sarsan yolsuzluk dosyaları ve itiraflardan ne kadar bunaldığını uydurduğu yalanlarla bir kez daha göstermiştir. Müflis CHP Genel Başkanı, kendi istikbalini garantiye almak için her geçen gün dengesini kaybediyor. Hiç kimse devletin köklü kurumlarını ve yargı organlarını kendi küçük hesaplarına malzeme yapamaz.”

Özel’in önünde iki seçenek bulunduğunu dile getiren Tunç, “Ya iplerinden kurtulup gerçekten özgür olacak, ya da birilerinin özel ajandasının kuklası olarak yargıya saldırmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Özel’e “Yalan ve iftira siyaseti yerine, dürüst ve seviyeli siyaseti tercih etmesi” çağrısında bulundu. Aksi durumda tarihe “parti içi hesaplaşmalarda genel başkanını sırtından hançerleyen, belediyelerdeki rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi” olarak geçeceğini söyledi.